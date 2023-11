Israel recebe nova lista com o nome de 13 reféns que vão ser libertados pelo Hamas no sábado

Após mais de cinco horas de atraso e mediações do Catar, 13 israelenses, sendo oito crianças e cinco mulheres, e sete estrangeiros, cujas nacionalidades ainda não foram divulgadas, devem ser libertadas neste sábado. O Hamas também divulgou a lista de 39 prisioneiros que serão libertados em troca, como parte do acordo de cessar-fogo selado durante a semana: serão seis mulheres e 33 menores de idade. No total, o acordo prevê a libertação de 50 reféns israelenses e 150 palestinos.

A expectativa é que a troca ocorresse por volta das 16h (11h de Brasília), semelhante à sexta-feira, quando o Hamas libertou 24 prisioneiros, incluindo 10 tailandeses e um cidadão das Filipinas, informou o canal de TV al-Jazeera





