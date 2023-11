Israel protesta contra a Rússia após membros do Hamas serem recebidos em Moscou

Israel convocou o embaixador russo no país, Anatoly Viktorov, neste domingo (29.out), para manifestar um protesto contra Rússia após a Moscou ter recebido integrantes do Hamas na semana passada.

O país descreveu a convocação à Viktorov como um protesto e não como uma reprimenda. A Rússia explicou o fato de acolher o Hamas como um esforço para manter contatos com todas as partes do conflito Israel-Hamas.O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também conversou hoje com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, depois que Israel expandiu as incursões terrestres na guerra em Gaza, agora em sua quarta semana.

A Casa Branca vem reiterado a posição de que Israel tem o direito à"autodefesa" para proteger sua população, mas também neste domingo, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirma que também é papel dos israelenses proteger as vidas dos inocentes em Gaza. headtopics.com

Com o número de mortos na Faixa de Gaza na casa dos milhares e aumentando, a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem estado sob crescente pressão para deixar claro que o seu apoio inabalável a Israel não se traduz num endosso geral a tudo o que o seu aliado está fazendo no enclave em retaliação ao ataque de 7 de outubro pelo Hamas.

