Israel propõe que líderes do Hamas deixem a Faixa Gaza em acordo de cessar-fogo

Israel propôs que os principais líderes do Hamas deixem a Faixa Gaza como parte de um acordo de cessar-fogo mais amplo, disseram à CNN duas autoridades familiarizadas com as discussões internacionais em curso. A proposta, que não foi divulgada anteriormente, acontece em um momento em que Israel luta para alcançar o seu objetivo declarado de destruir completamente o Hamas.

Apesar da guerra, que já dura quatro meses, Israel não conseguiu capturar ou matar nenhum dos líderes mais importantes do Hamas na Faixa de Gaza e não afetou cerca de 70% da força de combate do Hamas, de acordo com as próprias estimativas israelenses. Embora o possível acordo ofereça uma passagem segura para fora de Gaza aos principais líderes do Hamas que orquestraram o ataque de 7 de outubro, isso poderia enfraquecer o controle do Hamas sobre a área. Ao mesmo tempo, permitiria a Israel continuar perseguindo alvos de alto valor no exterior. Sabe-se que integrantes de alta patente do Hamas vivem em Doha, no Qatar, e na capital libanesa, Beirute, entre outros locais fora dos territórios palestino





CNNBrasil » / 🏆 2. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Israel bombardeia sul da Faixa de Gaza após três meses de guerra com o HamasIsrael bombardeou novamente o sul da Faixa de Gaza neste sábado (6), depois de quase três meses de uma guerra com o Hamas que transformou o território palestino sitiado em um “lugar de morte” que é simplesmente “inabitável”, segundo a ONU.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Israel intensifica bombardeios na Faixa de GazaIsrael continua bombardeando a Faixa de Gaza e pretende intensificar ainda mais sua ofensiva para desmilitarizar e desradicalizar o território palestino governado pelo Hamas.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Israel continua ofensiva militar implacável contra Hamas em GazaO número de mortos na Faixa de Gaza devido à ofensiva israelense contra o Hamas ultrapassou os 21.100, com 195 mortos nas últimas 24 horas, informou, nesta

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Guerra em Gaza: 4 tipos de armas do Hamas contra IsraelEspecialistas militares dizem que algumas das armas que o Hamas utiliza são mais avançadas do que as usadas em conflitos anteriores com Israel.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Hospitais no norte da Faixa de Gaza são danificados ou destruídos durante guerraBombardeios implacáveis, cortes e escassez de energia colocaram fora de serviço quase todos os hospitais no sitiado norte da Faixa de Gaza, com evidências de ataques repetidos em e nas proximidades de instalações médicas. Pelo menos 20 dos 22 hospitais identificados pela CNN no norte de Gaza foram danificados ou destruídos nos primeiros dois meses da guerra de Israel contra o Hamas.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Exército israelense intensifica operações contra o Hamas no sul de GazaO Exército israelense anunciou que intensificou as operações contra o movimento islamista Hamas no sul da Faixa de Gaza, apesar dos apelos dos Estados Unidos para proteger os civis palestinos.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »