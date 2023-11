Israel ordena evacuação de hospital em Gaza; local abriga 12 mil palestinos e 400 pacientes

"Acabamos de receber graves ameaças das autoridades de ocupação para imediatamente evacuar o Hospital Al-Quds na porque ele vai ser bombardeado.

Desde o início do conflito, mais de 8.005 palestinos morreram, sendo 3.595 crianças e 2.062 mulheres, e mais de 20 mil ficaram feridos; do lado israelense, 1.405 israelenses morreram, sendo 311 soldados e 57 policiais, e há mais de 5.431 feridos;

Em 22 dias de conflito cerca de 45% das residências de Gaza foram totalmente ou parcialmente destruídas e mais de 1.4 milhão de palestinos foram deslocados de suas casas, para outras partes de Gaza, após ordem de evacuação de Israel; headtopics.com

Após semanas anunciando uma possível invasão terrestre à Gaza, no dia 28 de outubro, Netanyahu deu aval para operação terrestre e ataques se intensificaram; Desde o início dos bombardeios, entidades de Direitos Humanos e a ONU alertam para o risco de agravamento da crise humanitária em Gaza. Com os hospitais e necrotérios sobrecarregados, palestinos chegaram a usar carros de sorvete e refrigeradores de alimentos para armazenar corpos;Com tanques e soldados, Israel conduz exercício militar próximo da fronteira com o Líbano

Análise: a invasão por terra de Israel em Gaza por Israel começou?Com o apagão das comunicações em Gaza, é muito difícil descobrir o que exatamente está acontecendo - mas o correspondente Jeremy Bowen analisa a situação.

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza

Israel diz que moradores do norte de Gaza devem deixar o local imediatamenteVídeo com intimação foi divulgado neste sábado 28

Israel reforça orientação a civis para que deixem o norte de Gaza

Chefe da ONU: "Escalada sem precedentes" de Israel em Gaza prejudica ajuda humanitáriaAntónio Guterres também afirmou que a ONU está "extremamente preocupada" com o seu pessoal em Gaza, depois que as comunicações foram interrompidas na região

Musk oferece Starlink para reconectar internet em Gaza, mas Israel se opõe