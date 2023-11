Israel mostra esconderijo com armas usadas pelo Hamas no 1º dia da guerra; veja imagens

As armas apreendidas incluíam RPGs – Rocket-propelled grenade, ou granada lançada por foguete, em português – do Hamas, granadas termobáricas, foguetes e outras armas.

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: quem são os cristãos de Gaza, agora abrigados em duas igrejasCentenas de cristãos em Gaza estão sendo forçados a procurar abrigo contra a ofensiva militar de Israel em apenas duas igrejas; uma delas foi parcialmente bombardeada num ataque aéreo em 19 de outubro, que matou 19 pessoas e deixou dezenas de outras feridas.

TERRANOTICIASBR: Guerra Israel-Hamas: o pai que perdeu 11 familiares em explosão em GazaQuatro filhos, duas irmãs, pai, irmão e cunhada, e as duas filhas deles. Todos cobertos por mortalhas brancas no pátio do hospital.

O_ANTAGONISTA: Israel elimina líder da unidade do Hamas para defesa antitanqueAnúncio é das Forças de Defesa de Israel; segundo as autoridades, Muhammad A'sar usou sistema de defesa para atacar civis

BAND.COM.BR: Hamas diz que 7 reféns morrerem no bombardeio de Israel em campo de refugiadosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

