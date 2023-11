Israel mostra à imprensa de 5 países imagens das atrocidades do Hamas contra civis no ataque de 7 de outubro

Durante a apresentação, a compilação de vídeos mostra pais assassinados na frente de crianças, uma pessoa morta a golpes de enxada, um cachorro executado no meio do jardim, cadáveres arrastados para fora de veículos e civis sendo sequestrados. De bebês a idosos, há pessoas assassinadas com armas de fogo, fuzis, facas, ferramentas e até granada.

O que é a passagem de Rafah e por que o Egito demorou tanto em abri-la para pessoas que fogem da guerra em Gaza? As atrocidades cometidas pelo Hamas, como o assassinato indiscriminado de famílias, com requintes de crueldade, foram amplamente relatadas pela imprensa, a partir do momento que jornalistas tiveram acesso aos locais principais dos crimes e puderam descrever os cenários e entrevistar sobreviventes. Imagens de vídeos com as vítimas que circularam nas redes também vêm recebendo ampla divulgação.

O cônsul citou como exemplo números divulgados sobre vítimas de uma explosão no Hospital al-Ahli, em Gaza— Israel e Estados Unidos acusam o grupo extremista Jihad Islâmica de ter sido autor do lançamento do foguete — ao criticar a publicação de dados sem checagem.

O ataque ao hospital na Cidade de Gaza, no último dia 17, vem sendo alvo de disputa entre os dois lados, com o Hamas apontando cerca de 500 mortos, enquanto Israel negava a autoria do bombardeio, e os EUA apoiavam a posição israelense, além de ambos questionarem o número de vítimas fatais.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Conselho de Segurança: Balanço do Itamaraty ressalta veto dos EUA à resolução sobre guerra Israel-HamasNorte-americanos têm a prerrogativa de vetar uma resolução já que são uma das nações com assento permanente no órgão

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Israel confirma ter atacado campo de refugiados em Gaza para matar líder do HamasHamas diz que são 50 mortos e mais de 100 feridos

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Israel confirma que bombardeou campo de refugiados; Hamas fala em dezenas de mortosIsrael confirma que bombardeou campo de refugiados; Hamas fala em dezenas de mortos

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: o trauma da guerra para as criançasEm Gaza, número de crianças mortas supera 3,5 mil, segundo Ministério de Saúde administrado pelo Hamas; em Israel, 30 foram mortas, enquanto 20 permanecem mantidas reféns pelo grupo palestino.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

G1: Hamas diz que ataque de Israel a campo de refugiados deixou mortos; ACOMPANHEIsrael mantém operações dentro do território palestino, e Hamas diz ter reagido com mísseis antitanques e metralhadoras. 80 caminhões devem entrar em Gaza com suprimentos.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕