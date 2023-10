Israel intensifica ataques e Gaza tem apagão total de redes de comunicação

Empresas que monitoram redes de comunicação, como a NetBlocks, informaram nesta sexta-feira, 27, que a Faixa de Gaza sofreu um apagão quase total dos serviço de internet e de telefonia celular. O comunicado ocorre após o exército israelense dizer ter intensificado os bombardeios ao território palestino.

A NetBlocks, empresa do Reino Unido que rastreia a conectividade global à internet, disse que o atentado criou o maior apagão de internet desde o início do conflito.

"Lamentamos anunciar a ruptura completa de todos os serviços de comunicação e internet com a Faixa de Gaza, à luz da agressão em curso", disse um comunicado da Paltel.

A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino, uma organização humanitária que atua em Gaza, emitiu um comunicado nesta sexta-feira alertando que os cortes à comunicação causariam problemas significativos aos serviços de emergência no território palestino.

"Perdemos completamente o contato com a sala de operações na Faixa de Gaza e com todas as nossas equipes que operam lá, devido ao corte por parte das autoridades israelenses de todas as comunicações fixas, celulares e pela internet", disse o grupo.

Nesta sexta-feira, Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), disse que os militares "aumentaram os bombardeios em Gaza", inclusive visando infraestrutura que o exército israelense diz ser usada por terroristas.

