Israel-Hamas: Parque em SP recebe protesto contra sequestro de crianças

O ato foi iniciativa de um grupo de mães e contou com o apoio da Federação Israelita de São Paulo (Fisesp) e da Organização Não Governamental Stand With Us Brasil.

Durante a semana, protesto semelhante aconteceu na Praça Dizengoff, em Tel Aviv, capital de Israel. A manifestação ocupou a frente de um chafariz também com trinta ursos vendados, com manchas pelo corpo imitando sangue. Junto ao local foram colocadas fotos das crianças desaparecidas que teriam sido capturadas por terroristas do Hamas.

Cada foto traz o nome e a idade de cada desaparecido e o status de sequestrado com a hashtag #BringHomeNow (#TragaParaCasaJá, em tradução livre).

