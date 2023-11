Israel expande operações por terra e sinaliza cerco à cidade de Gaza

Fumaça é vista na Faixa de Gaza após ataque israelense em 28 de outubro de 2023 — Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Israel sinalizou neste domingo a intenção de cercar a cidade de Gaza, a principal do território palestino, divulgando fotos de tanques de batalha na costa oeste do enclave 48 horas depois de ordenar incursões terrestres ampliadas através de sua fronteira oriental.

A autodeclarada “segunda fase” de Israel de uma guerra de três semanas contra os militantes do Hamas apoiados pelo Irã foi inicialmente mantida fora da vista do público, com as forças israelenses se movendo na escuridão e em meio a um apagão de telecomunicações que isolou os palestinos. headtopics.com

Espera-se que a invasão terrestre das Forças de Defesa Israelense (IDF) se concentre inicialmente na cidade de Gaza, onde se acredita que concentra grande parte da infraestrutura e do armamento do Hamas, segundo Mairav Zonszein, analista sênior do International Crisis Group. O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que o principal objectivo da guerra é destruir o Hamas.

As forças israelenses precisam ir fundo para acessar a extensa rede de túneis subterrâneos do grupo, disse Zonszein. “Já existe e provavelmente haverá uma invasão terrestre de longo prazo”, acrescentou ela, mas o que isso pode realisticamente alcançar “ainda está em questão e em constante evolução”. headtopics.com

Com o norte da Faixa de Gaza se transformando cada vez mais num campo de batalha, Israel instou os civis a se deslocarem para sul. Mas observadores afirmam que os frequentes ataques aéreos, incluindo no sul, a destruição de infraestruturas e a diminuição dos abastecimentos, estão dificultando a circulação dentro de Gaza, com grande impacto sobre os civis.

