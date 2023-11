Israel e Hamas próximos de acordo para libertação de reféns em Gaza

Mais de 200 pessoas foram feitas reféns pelo Hamas e levadas para Gaza. O embaixador de Israel nos EUA diz ter esperanças de que um acordo para a libertação de um número significativo de reféns seja alcançado 'nos próximos dias'. O Hamas fez cerca de 240 pessoas como reféns durante os ataques de 7 de outubro, que mataram 1.200 israelenses. O Catar, que está costurando as negociações, também afirma que um acordo está perto de ser obtido.

Citando fontes próximas ao assunto, o jornal americano Washington Post informou que Israel e o Hamas estão perto de um acordo, mediado pelos EUA, que 'libertaria dezenas de mulheres e crianças mantidas reféns em Gaza em troca de uma pausa de cinco dias nos combates'





g1 » / 🏆 7. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Conflito Israel-Hamas: Israel segue bombardeando Gaza no domingo; Hamas diz que 55 morreramUm porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, disse que os ataques aéreos ajudariam a reduzir os riscos para as forças israelenses, que estão concentradas ao redor da fronteira.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »

EUA pede a Israel para distinguir combatentes do Hamas de civis em GazaNeste domingo, o presidente americano, Joe Biden, conversou com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu

Fonte: exame - 🏆 18. / 28,125 Consulte Mais informação »

Conflito Israel-Hamas: 5 principais riscos de um ataque terrestre de Israel a GazaApesar de contar com um dos exércitos mais ricos e poderosos do mundo, Israel sabe dos riscos envolvidos na ofensiva terrestre.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »

Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »

Guerra: Hamas liberta primeiros reféns de Gaza após mediação de EUA e CatarDuas americanas foram as primeiras reféns soltas desde que o grupo sequestrou cerca de 200 pessoas no ataque do dia 7, quando mais de 1,4 mil israelenses foram assassinados

Fonte: exame - 🏆 18. / 28,125 Consulte Mais informação »