Israel e Hamas chegam a acordo de cessar-fogo temporário em Gaza

Sob mediação do Catar, Egito e EUA, Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas chegaram nesta quarta-feira a um acordo para um cessar-fogo temporário em Gaza em troca da libertação de 50 dos quase 240 reféns sequestrados pelo grupo durante o ataque de 7 de outubro, que também deixou 1,2 mil mortos em solo israelense. 'O governo de Israel está comprometido com a tarefa de trazer todos os sequestrados para casa.

Na noite de hoje, o governo aprovou as linhas gerais para o primeiro passo para atingir esse objetivo, segundo o qual pelo menos 50 reféns — mulheres e crianças — serão libertados ao longo de quatro dias, durante os quais haverá uma pausa nos combates', diz o comunicado do escritório do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. 'Para cada dez reféns a mais que forem libertados, haverá mais um dia de pausa nos combates.





