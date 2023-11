Israel diz ter matado 2º comandante do Hamas em campo de refugiados; primeiros civis deixam Gaza

"O Hamas constrói deliberadamente a sua infraestrutura terrorista sob, ao redor e dentro de edifícios civis, colocando intencionalmente em perigo os civis de Gaza", afirmou o comunicado. O médico Fathi Abu al-Hassan, portador de passaporte norte-americano, descreveu as condições infernais dentro de Gaza sem água, comida ou abrigo.

Pelo menos 49 médicos retirados chegaram ao Egito, disse mais tarde o governador da província egípcia do Sinai a repórteres.Nahed Abu Taeema, diretor do Hospital Nasser de Gaza, disse à Reuters que 19 pacientes gravemente feridos do seu hospital estariam entre os retirados, pois necessitavam de"cirurgias avançadas que não podem ser feitas aqui devido à falta de capacidades, especialmente mulheres e crianças".

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que pelo menos 8.796 palestinos no estreito enclave costeiro, entre eles 3.648 crianças, foram mortos por ataques israelenses desde 7 de outubro. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, viajará para Israel e Jordânia na sexta-feira, disse o Departamento de Estado. Sua viagem incluirá negociações com Netanyahu para uma atualização dos objetivos militares de Israel, afirmou.

