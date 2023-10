Israel diz que não podem garantir a segurança de jornalistas em Gaza; 24 já foram mortos

A família do correspondente da Al Jazeera Wael Dahdouh foi morta durante um ataque israelense na quarta-feira, 25, na Faixa de Gaza.Segundo o Comitê de Proteção aos Jornalistas ao menso 24 profissionais foram mortos durante o conflito, 20 palestinos, 3 israelenses e um libanês. Israelense vê mãe ser solta pelo Hamas, mas pai segue refém do grupo

Enclave palestino administrado pelo Hamas, Gaza está sob bombardeio desde 7 de outubro, quando homens armados do grupo militante atravessaram a fronteira e mataram cerca de 1.400 pessoas em Israel. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que cerca de 7.000 pessoas foram mortas em ataques israelenses.

"As IDF têm como alvo todas as atividades militares do Hamas em Gaza", dizia a carta das forças israelenses, acrescentando que o Hamas deliberadamente colocou operações militares"nas proximidades de jornalistas e civis". headtopics.com

As IDF também observaram que os seus ataques de alta intensidade contra alvos do Hamas poderiam causar danos aos edifícios em volta e que os foguetes do Hamas também poderiam falhar e matar pessoas dentro de Gaza.

"Nessas circunstâncias, não podemos garantir a segurança dos seus funcionários e pedimos veementemente que tomem todas as medidas necessárias para a segurança deles", concluiu a carta das forças israelenses. headtopics.com

O Hamas não comentou imediatamente quando questionado sobre a alegação das IDF de que teria posicionado operações militares perto de onde se sabe que os jornalistas em Gaza estão baseados.não conseguiu verificar quantas outras organizações de notícias que operam em Gaza receberam a mesma carta das IDF.

Os melhores conteúdos no seu e-mail gratuitamente. Escolha a sua Newsletter favorita do Terra. Clique aqui!

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Hamas rouba combustível de hospitais em Gaza, diz IsraelUm alto funcionário do setor energético de Gaza disse que o grupo terrorista tem pelo menos um milhão de litros de gasolina... Consulte Mais informação ⮕

Hamas tem base de operações sob maior hospital de Gaza, diz IsraelSegundo o Exército israelense, há provas concretas de que centenas de terroristas utilizam a unidade de saúde – com 1.500 leitos... Consulte Mais informação ⮕

Primeira equipe médica da Cruz Vermelha entra em Gaza desde o início da guerra Hamas-IsraelEquipe poderá atender até 5.000 pessoas na zona de conflito Consulte Mais informação ⮕

Hamas divulga nomes de quase 7.000 mortos em bombardeios de Israel contra GazaO grupo, no comando do enclave, informou que ainda espera confirmar a identidade de outros 281 mortos Consulte Mais informação ⮕

Israel x Hamas: novas imagens mostram antes e depois de destruição em GazaAo menos quatro regiões apresentam dezenas de imóveis atingidos durante ofensiva Consulte Mais informação ⮕

Hamas lança foguetes contra Tel Aviv após Israel atacar Gaza por terraNão houve relatos imediatos de vítimas ou danos a infraestrutura; Exército israelense usou tanques para ataque direcionado contra instalações terroristas Consulte Mais informação ⮕