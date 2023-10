Israel diz que maior hospital de Gaza é QG do Hamas; palestinos rejeitam afirmação

27/10/2023 19:05:00 / Fonte: CNNBrasil

Daniel Hagari, porta-voz do Exército Israelense, acusou o Hamas de dirigir ataques com foguetes e comandar as operações a partir de bunkers que ficam sob o prédio do Hospital Al Shifa