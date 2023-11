Israel diz que há 239 reféns sob poder do Hamas; Biden pede mais rapidez na entrega de ajuda a Gaza

Foguetes foram lançados da Síria em direção a Israel, que contra-atacou o país, neste domingo (29), segundo Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI). Na semana passada, a FDI anunciou ter bombardeado alvos do Exército da Síria.

