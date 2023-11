Israel diz que bombardeou infraestrutura militar na Síria

Os militares israelenses divulgaram nesta segunda-feira (30) imagens do que disseram ter sido ataques realizados contra a infraestrutura militar dentro da Síria. Segundo Israel, o ataque foi uma resposta a “lançamentos da Síria em direção ao território israelense” na manhã de domingo (29).

As preocupações sobre o risco de um conflito mais amplo no Oriente Médio aumentaram nos últimos dias, com os EUA enviando mais meios militares para a região, enquanto Israel atacava alvos na Faixa Gaza e apoiantes do Hamas na Síria e no Líbano. (Produzido por Vinaya K, Adib Satikin e Ariel Wee)

