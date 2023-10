Israel critica ONU pela resolução por trégua no conflito e diz que texto é 'perigoso'

Logo após a votação, o representante criticou decisão de não condenar os ataques do grupo terrorista Hamas (EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA //AFP), com quem Israel vive confronto que se arrasta há 21 dias, e chamou o texto aprovado de"perigoso" e"ridículo". O documento aprovado, porém, tem caráter recomendativo, o que significa que não há obrigatoriedade em seguir os pontos acordados.

"Hoje é um dia que vai ser lembrado como infame. As Nações Unidas não têm um pingo de legitimidade e relevância. Essa organização foi fundada no contexto do Holocausto para prevenir atrocidades. Ainda assim, o espetáculo que vimos prova, sem sombra de dúvidas, que a ONU se comprometeu, não em prevenir, mas assegurar essas atrocidades", critica Erdan.

"Essa resolução ridícula tem a audácia de pedir uma trégua. O objetivo desse cessar-fogo é que Israel deve deixar de se defender para que o Hamas possa atacar com tudo", afirma o embaixador israelense."Hoje, a maioria da comunidade internacional mostrou que prefere apoiar a defesa de terroristas nazistas, ao invés do direito de autodefesa de Israel". headtopics.com

A discussão, que definiu uma trégua para que a ajuda humanitária possa entrar em Gaza, foi levada por países árabes à Assembleia Geral depois de uma série de impasses na votação de documentos apresentados no Conselho de Segurança, único órgão que apresenta proposta de caráter mandatório.

A Agência O Globo é a agência de notícias do Grupo Globo e também responsável pelo licenciamento do conteúdo dos veículos O Globo e Jornal Extra.

