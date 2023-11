Israel confirma segundo ataque a campo de Jabalia e morte de comandante terrorista; 320 estrangeiros deixam Gaza

Desde que a invasão da Faixa de Gaza pelas forças de Israel começou, na sexta-feira, 15 soldados morreram, afirmou nesta quarta-feira (1º) as forças armadas do país. Os militares de Israel estão se aproximando da Cidade de Gaza, a maior cidade no território.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Faixa de Gaza: Campo de refugiados de Jabalia é bombardeado pelo segundo dia consecutivoLocal já havia sido alvo de ataques israelenses na terça-feira (31)

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Israel atinge túneis do Hamas com aumento da ofensiva terrestreNorte de Gaza, incluindo a Cidade de Gaza, é o foco da atividade militar de Israel

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

G1: Campo de refugiados de Gaza bombardeado por Israel é o maior do território e existe desde 1948; saiba mais sobre JabaliaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Hamas diz que Israel fez novo ataque a campo de refugiados em GazaNúmero de vítimas do bombardeio desta quarta-feira, 1, não foi divulgado imediatamente; Na véspera, 50 pessoas morreram

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Hamas acusa Israel de atacar campo de refugiados em GazaO grupo fundamentalista islâmico Hamas acusou na tarde desta terça-feira (31) Israel de ...

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕