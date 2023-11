Israel confirma a morte de 15 soldados em Gaza

Os militares foram as primeiras vítimas confirmadas publicamente pelo Exército israelense desde que o país iniciou suas incursões terrestres no enclave, na última sexta, 27. O território é dominado pelos terroristas do Hamas, que em 7 de outubro assassinaram cerca de 1.400 civis em Israel, além de sequestrar mais de 220.desde 7 de outubro.

Benjamin Netanyahu prometeu prosseguir com a ofensiva terrestre em Gaza, apesar das mortes de militares.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: quem são os cristãos de Gaza, agora abrigados em duas igrejasCentenas de cristãos em Gaza estão sendo forçados a procurar abrigo contra a ofensiva militar de Israel em apenas duas igrejas; uma delas foi parcialmente bombardeada num ataque aéreo em 19 de outubro, que matou 19 pessoas e deixou dezenas de outras feridas.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

G1: Hamas diz ter disparado mísseis antitanque contra forças de Israel em GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

JORNALNACIONAL: Israel amplia operação por terra contra o Hamas na Faixa de GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: jornalnacional | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Israel cerca Gaza com ataques aéreos e terrestres contra o HamasA ofensiva cada vez mais violenta e o debate fiscal no Brasil são os temas do Giro VEJA

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Israel afirma avançar em Gaza, onde combates terrestres com Hamas se intensificamBenjamin Netanyahu descartou um cessar-fogo na região, com a justificativa que a ação seria uma derrota diante do Hamas

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕