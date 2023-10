Israel aumentou bombardeio a Gaza ‘de forma muito significativa’, anuncia Exército

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (27), que aumentou os bombardeios à Faixa de Gaza 'de forma muito significativa', após quase três semanas de guerra contra o grupo islamista palestino Hamas, que governa o território. , Daniel Hagari, em uma declaração televisionada.

Imagens da AFP mostram intensos bombardeios contra o norte deste território palestino desde as 16H00 GMT (13h no horário de Brasília). 'Após a série de ataques nos últimos dias, as forças terrestres ampliarão as suas operações terrestres esta noite', disse Hagari a repórteres. Este anúncio veio depois de duas noites seguidas de incursões de tanques em Gaza.

