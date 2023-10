Israel aumenta ataques, corta internet de Gaza e se prepara para invasão total

Os objetivos militares também deixam dúvidas sobre o que acontecerá na Faixa de Gaza se o Hamas for exterminado (MAHMUD HAMS/AFP), à medida que se aproxima de uma invasão terrestre total do território sitiado. A internet do território foi cortada, deixando a população sem comunicação com o exterior., porta-voz do Exército, disse que os bombardeios têm como alvo túneis do Hamas e outros alvos.

Os bombardeios de Israel em Gaza em retaliação ao dia 7 de outubro causaram 7,3 mil mortes de civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, comandado pelo braço político do Hamas. Ante o questionamento sobre os números, a autoridade divulgou na quinta-feira, 26, uma lista detalhada de nomes e identificação dos mortos que incluem mais de 3 mil crianças e 1,5 mil mulheres.

Com uma maior busca por conhecimento sobre o tema nesta nova guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o"Estadão" pediu para que especialistas selecionassem dicas de livros, filmes e séries sobre o tema

A Companhia de Telecomunicações da Palestina (Paltel) anunciou"uma interrupção completa de todos os serviços de comunicação e internet" devido aos bombardeios. A Crescente Vermelho disse que todas as comunicações de telefone fixo, celular e internet foram cortadas e que a organização perdeu todo o contato com sua sala de operações e equipes médicas.

O Exército israelense divulgou fotos mostrando o que alegou serem instalações do Hamas dentro e ao redor do maior hospital de Gaza, o al-Shifa. Israel já fez essas afirmações antes, mas eles se recusaram a dizer como obtiveram as fotos. headtopics.com

