Israel atualiza para 239 o número de reféns do Hamas

O governo de Israel já tinha confirmado que 229 prisioneiros doAs autoridades israelenses não divulgaram detalhes sobre as identidades dos reféns, mas confirmam que entre eles estão civis, crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Israel diz ter matado chefe do Hamas que comandou invasão aéreaIsrael diz ter matado chefe do Hamas que comandou invasão aérea Consulte Mais informação ⮕

Israel diz ter matado chefe do Hamas que coordenou invasão de 7 de outubro pelo arEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Israel ataca Gaza depois de bombardear túneis do HamasNo 22º dia do conflito, o território palestino de Gaza, sitiado por Israel, está agora isolado devido ao corte das comunicações e de Internet. Consulte Mais informação ⮕

Guerra no Oriente Médio: Israel aperta ataques em Gaza; lideranças do Hamas foram mortasO bloqueio quase total às telecomunicações em Gaza cria o perigo de acobertar 'atrocidades maciças', advertiu, nesta sexta-feira, 27, a organização Human Rights Watch (HRW) Consulte Mais informação ⮕

Israel elimina comandante naval do HamasRateb Abu Sahiban atuou no planejamento e liderança de uma tentativa de infiltração marítima do grupo terrorista em 24 de outubro Consulte Mais informação ⮕