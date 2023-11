Israel atinge 600 alvos do Hamas em ataque aéreo durante invasão por terra

Soldados israelenses reúnem-se perto da fronteira com a Faixa de Gaza antes de incursão terrestre, no meio de batalhas contínuas com o grupo palestino Hamas. 29/10/2023 - (FDI) disseram nesta segunda-feira, 30, que realizou ataques contra 600 alvos do grupo terrorista palestino Hamas com ataques aéreos, em meio às incursões terrestres do último dia na Faixa de Gaza.

Segundo o exército, soldados em tanques e infantaria, apoiados pela Força Aérea, travaram uma série de batalhas com membros do Hamas, que se barricaram em casas e tentaram atacar os israelenses. O Hamas também disse que estava envolvido em “combates intensos… com a força de ocupação invasora” no norte de Gaza.As FDI afirmaram ter matado “dezenas” de militantes palestinos, porém não informaram sobre baixas em seu exército. Na noite de sábado, um oficial ficou gravemente ferido pelo impacto de um morteiro e um soldado ficou moderadamente ferido durante uma batalha com os homens do Hamas, ambos no norte da Faixa de Gaza.

O porta-voz das FDI, Daniel Hagari, disse que forças adicionais entraram na Faixa de Gaza no domingo 30, expandindo a operação terrestre.“Durante a noite, soldados eliminaram dezenas de terroristas que se barricaram em edifícios e tentaram atacar as forças que se moviam na sua direção”, disse ele, acrescentando que ainda há combates ativos.“Estamos realizando uma operação terrestre ampliada na Faixa. headtopics.com

Em um incidente, tropas terrestres ordenaram à Força Aérea que realizasse um ataque com drones em um campo de operações do Hamas, matando mais de 20 terroristas, de acordo com as FDI. Em outro, as IDF disseram que um caça atingiu uma posição de lançamento de mísseis antitanque guiados, bem como vários agentes do Hamas, perto da Universidade Al-Azhar, na Cidade de Gaza.

600 alvos foram atacados no último dia, diz Exército de IsraelSoldados israelenses identificaram terroristas armados e um míssil antitanque estava prestes a ser lançado na área da Universidade Al-Azhar Consulte Mais informação ⮕

Dezenas de militantes do Hamas foram mortos durante operações terrestres na Faixa de Gaza, diz IsraelForças de Defesa israelenses afirmaram ter destruído dezenas de posições de lançamento de mísseis antitanque e esconderijos, além de campos de preparação do grupo radical islâmico Consulte Mais informação ⮕

Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir guerra Israel-HamasAté o momento, quatro resoluções sobre o conflito foram derrotadas no órgão, presidido pelo Brasil até esta terça-feira Consulte Mais informação ⮕

Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir para discutir conflito entre Israel e HamasEssa será a sétima reunião sobre a guerra desde o ataque do Hamas contra Israel, no dia 7 de outubro Consulte Mais informação ⮕

Faixa de Gaza tem terceira noite de ‘combates intensos’ entre Israel e HamasExército israelense anunciou ter matado dezenas de combatentes do Hamas; 8 mil palestinos morreram Consulte Mais informação ⮕

Israel-Hamas: Mauro Vieira viaja aos EUA para negociar nova proposta de resolução na ONUBrasil preside o Conselho de Segurança da ONU até a terça-feira e tenta aprovar texto após veto dos EUA Consulte Mais informação ⮕