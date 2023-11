Israel ataca o norte da Faixa de Gaza por terra e ar após reiterar ordem para civis deixarem região

Ataques aéreos e de artilharia intensos foram registrados em Gaza na madrugada desta segunda-feira (30), enquanto as tropas israelenses, apoiadas por tanques, pressionavam o enclave palestino com uma ofensiva terrestre que provocou mais apelos internacionais para que os civis sejam protegidos.

Os cortes telefônicos e de internet que bloquearam Gaza na sexta-feira diminuíram e o OCHR disse nesta segunda-feira que os serviços foram "amplamente restaurados", embora os provedores de telecomunicações tenham dito que algumas áreas no norte ainda estavam fora do ar. Confrontos na Cisjordânia Israel disse que 1.400 pessoas foram mortas quando homens liderados pelo Hamas invadiram o sul do país em 7 de outubro e fizeram 229 reféns.

