Israel arremete contra el alto representante para Política Exterior de la UE por su posición sobre el conflicto en Gaza

Israel arremete contra el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, por su posición sobre el conflicto en Gaza. La diplomacia israelí ha decidido que no va a considerarlo más un interlocutor válido del bloque europeo en el conflicto sobre Oriente Próximo porque “se ha situado en el lado palestino”. Tampoco aceptará el plan de paz que busca promover, con ayuda de la comunidad internacional, una solución de dos Estados en Israel y Palestina.

Esa enérgica reacción se produce apenas 24 horas después de que Borrell defendiera ante los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros una iniciativa para poner freno a la destrucción en la franja de Gaza. “Israel ha perdido la confianza” en Borrell y “no lo considera un interlocutor equilibrado de la UE”, han adelantado fuentes oficiales israelíes a EL PAÍS. Las autoridades de ese país rechazan el plan de 12 puntos presentado el lunes por el jefe de la diplomacia europea y debatido con los ministro





