Israel anuncia janela de quatro horas para deslocamento seguro em Gaza

Segundo o informe feito pelas IDF, o deslocamento deverá ser feito através da rota Salah Al-Din e haverá uma janela de quatro horas para que as pessoas se desloquem em segurança. "Se você se preocupa consigo mesmo e com seus entes queridos, siga para o sul de acordo com nossas instruções. Tenha certeza de que os líderes do Hamas já estão tomando cuidado para se protegerem", diz o comunicado divulgado por Israel, na rede social X (antigo Twitter).

No texto, o exército israelense afirma, ainda, que o Hamas tentou impedir que civis fossem evacuados através o corredor criado para sua passagem, ao atirar nos militares enviados para fazer a segurança da travessia

:

JORNALODİA: PT acusa Israel de discriminar o Brasil por não liberar saída de brasileiros retidos em GazaCrítica foi feita pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: PT acusa Israel de discriminar o Brasil por não liberar saída de brasileiros retidos em GazaCrítica foi feita pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: PT acusa Israel de discriminar o Brasil por não liberar saída de brasileiros retidos em GazaSegundo a deputada Gleisi Hoffman, presidente do partido; governo israelense adota 'hierarquia política' para liberar estrangeiros no enclave palestino

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

EXAME: Israel promete que brasileiros deixarão a Faixa de Gaza até quarta-feiraA retirada de estrangeiros de Gaza começou na quarta-feira e por três dias seguidos não incluiu nenhum brasileiro no grupo

Fonte: exame | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Israel promete ao governo que brasileiros deixarão Gaza até a quarta-feira, 8Garantia foi dada pelo ministro de Relações Exteriores israelense Eli Cohen ao chanceler Mauro Vieira

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: Vídeos mostram destruição após ataque de Israel em GazaVídeos mostram destruição causada após ataque de Israel à Cidade de Gaza. Tropas israelenses fizeram uma ofensiva contra Gaza nesta segunda-feira (30). Segundo autoridades de Israel, o ataque ocorreu por terra, mar e ar. Parte dos bombardeios ocorreram nas proximidades do Hospital Al-Quds.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »