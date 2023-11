Israel alega que canal de notícias al-Jazeera gera prejuízo à segurança e ameaça encerrar atividades da emissora

Esta não é a primeira vez que Shlomo tenta fechar um canal de notícias. De acordo com o “The Times of Israel”, o ministro das Comunicações passou grande parte dos seus primeiros meses no cargo tentando fechar a emissora pública Kan de Israel.

Fontes internas disseram à mídia local que os esforços para fechar o al-Jazeera estão parados no momento devido ao papel sensível que o Catar, país onde a emissora está, nas negociações para libertar os mais de

“As fontes citaram “razões diplomáticas e de segurança” para adiar o plano e observaram que limitar a sua transmissão em Israel não seria realmente eficaz, uma vez que o canal poderia ser facilmente visto na Internet”, escreveu o jornal. A Fazenda

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.