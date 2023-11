Israel alega que Al-Jazeera gera prejuízo à segurança e ameaça encerrar atividades da emissora

, o ministro das Comunicações tinha como alvo a emissora pública Kan de Israel nos seus primeiros meses no cargo. Fontes internas disseram à mídia local que os esforços para fechar o Al-Jazeera estão parados no momento, devido ao papel sensível do Catar nas negociações para libertar os mais de"As fontes citaram 'razões diplomáticas e de segurança' para adiar o plano e observaram que limitar a sua transmissão em Israel não seria realmente eficaz, uma vez que o canal poderia ser facilmente visto na Internet", escreveu o jornal.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Israel alega prejuízo à segurança nacional e ameaça encerrar atividades da Al Jazeera no paísMinistro de Comunicações afirma que canal filmou posicionamento de forças israelenses e transmitiu anúncios militares do Hamas; medida passa por análise da Defesa de Tel Aviv

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Verba de ministro de Lula banca obras com suspeita de irregularidadesJuscelino Filho, Comunicações, nega responsabilidade e prefeitura de Vitorino Freire, comandada pela irmã do ministro, não comenta; apenas a obra que serve as fazendas do ministro não tem problemas

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Israel alega que canal de notícias al-Jazeera gera prejuízo à segurança e ameaça encerrar atividades da emissoraMinistro de Comunicações afirma que canal filmou posicionamento de forças israelenses e transmitiu anúncios militares do Hamas.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Israel confirma que bombardeou campo de refugiados; Hamas fala em dezenas de mortosIsrael confirma que bombardeou campo de refugiados; Hamas fala em dezenas de mortos

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Israel confirma ter atacado campo de refugiados em Gaza para matar líder do HamasHamas diz que são 50 mortos e mais de 100 feridos

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕