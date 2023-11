Israel afirma haber bombardeado 600 objetivos en Gaza en las últimas horas mientras expande sus operaciones terrestres

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del conflicto árabe-israelí. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete. El ejército israelí ha realizado una nueva incursión terrestre en el interior de Gaza durante la noche.

El domingo, Israel había elevado el tono de sus advertencias a los gazatíes elevando a “urgente” la recomendación de evacuar el norte de la Franja. La OMS expresó su preocupación por el aviso de evacuación que, según la Media Luna Roja Palestina, recibió el hospital Al Quds, en Ciudad de Gaza, donde se refugian miles de personas y donde hay 400 personas en cuidados intensivos.

Análise: a invasão por terra de Israel em Gaza por Israel começou?Com o apagão das comunicações em Gaza, é muito difícil descobrir o que exatamente está acontecendo - mas o correspondente Jeremy Bowen analisa a situação. Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Túneis, reféns, drones-bomba e armadilhas: os desafios de Israel em uma guerra urbana em GazaAs forças israelenses enfrentam um Hamas disposto a tudo, com um contingente maior, anos de preparo e conhecimento minucioso do terreno onde será a batalha Consulte Mais informação ⮕

Israel reforça orientação a civis para que deixem o norte de GazaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Chefe da ONU: “Escalada sem precedentes” de Israel em Gaza prejudica ajuda humanitáriaAntónio Guterres também afirmou que a ONU está “extremamente preocupada” com o seu pessoal em Gaza, depois que as comunicações foram interrompidas na região Consulte Mais informação ⮕

Israel expande ofensiva terrestre em Gaza; Netanyahu diz que será guerra 'longa e difícil'Madrugada de sexta para sábado foi marcada pelo maior bombardeio desde o início do conflito, e combates são reportados ao redor do território Consulte Mais informação ⮕