Isco, renacido para el fútbol, acaba con la resistencia de Osasuna

Isco, un jugador renacido para el fútbol, provocó un estallido de júbilo en el Benito Villamarín. En el minuto 95, dibujó un gran disparo para batir a Herrera y dar tres puntos de oro al Betis, que le acercan a Europa y que le hicieron aflorar una tremenda sonrisa en el rostro después de mucho sufrir ante un buen Osasuna. Fue el festivo colofón, en verdiblanco, de un choque donde los tres disparos a puerta, dos del Betis y uno de Osasuna, fueron goles.

El Betis, que mide mucho la intensidad en los partidos, se encontró con un gol en su primer disparo entre los tres palos. Contra eso no hay orden ni disciplina que valga. Jagoba movió muy bien las piezas al descanso con las entradas de Raúl García de Haro y Mojica, que le dieron más profundidad a su equipo. El Betis se mantuvo a la expectativa, defendiendo su gol y sin practicar el contragolpe que podía ser definitivo.

