‘Irmãs do inhame’, de bell hooks: um carinho na alma das mulheres pretas

Não tem pra ninguém: nos meus textos, nas minhas aulas, nos cursos e palestras que dou, a escritora afro-americana bell hooks é a intelectual mais citada. Assim é desde 2015, quando li pela primeira vez Ensinando a transgredir, livro que mudou o meu ser, a minha carreira docente. Para a minha alegria e a de muita gente, mais de uma dezena de livros da escritora, discípula de Paulo Freire, já foram publicados no Brasil.

bell hooks lembra que mais do que qualquer outro grupo social, nós, mulheres negras, passamos boa parte da nossa existência tentando “tornar a vida suportável”. Como uma reminiscência do passado escravocrata, de maneira sistemática e precoce, somos empurradas para trabalhos considerados “indesejáveis”, que ninguém quer exercer. Essa passagem me fez lembrar da minha infância.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

cartacapital »

Pan 2023: Paulo Coco mexe mal, Brasil não vê a cor da bola contra a República Dominicana e fica com a prata no vôlei femininoO Brasil encarou a República Dominicana na noite dessa quinta-feira (26) pela final do vôlei feminino no Pan 2023. Cometendo muitos erros de passe, o time brasileiro foi presa fácil para as dominicanas que vieram para Santiago com a equipe principal, com as irmãs Martinez e Brenda Castillo. Consulte Mais informação ⮕

Chefe da ONU defende maior participação feminina em processos de paz no mundoDos 18 acordos de paz alcançados no ano passado, apenas um foi assinado ou presenciado por uma representante de um grupo ou organização de mulheres Consulte Mais informação ⮕

Festival feito por mulheres e para mulheres reúne Marina Sena, Alcione, Majur e outras artistasFestival WOW Mulheres do Mundo acontece neste fim de semana na Praça Mauá, na Zona Portuária do Rio, e tem na programação oficinas, debates, atrações para as crianças e muito mais Consulte Mais informação ⮕

‘Ginecofobia’: entenda o que é condição que deixa homem longe de mulheres há 55 anosCallixte Nzamwita afirmou em documentário ter 'medo extremo das mulheres' Consulte Mais informação ⮕

MP pede que PF apure ameaças de estupro contra dez parlamentaresBoa parte das mensagens recebidas por mulheres contém ameaças de uso de violência sexual com a finalidade de 'corrigir' identidade de gênero da vítima Consulte Mais informação ⮕

Sandália de couro 'da época de Cristo' é encontrada preservada em ruína na EspanhaCalçado de couro foi encontrado durante as escavações em um sítio arqueológico na região das Astúrias, no Norte da Espanha Consulte Mais informação ⮕