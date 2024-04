Irmão de Sandy, Junior, aparece nu em foto para divulgar novo trabalho

O irmão de Sandy, Junior, impressionou ao aparecer nu em uma foto para divulgar seu novo trabalho. Ele lançará 'Seus Planos', primeiro single do álbum 'SOLO - Volume 2'. A nova música e clipe ficarão disponíveis no dia 11 de abril, mesmo dia do aniversário do cantor.

Junior prometeu dar mais spoilers como o roteiro do clipe, trecho da canção e vazar mais cenas da gravação.

Irmão de Sandy aparece nu em foto para divulgar novo trabalhoO cantor Junior, irmão de Sandy, surpreendeu os fãs ao aparecer nu em uma foto para divulgar seu novo trabalho. Ele lançará 'Seus Planos', primeiro single do álbum 'SOLO - Volume 2'. Nas redes sociais, ele compartilhou um pré-save com algumas cenas da gravação. A nova música e clipe ficarão disponíveis para o público no dia 11 de abril nas plataformas digitais, mesmo dia do aniversário do cantor. Ele prometeu dar mais spoilers como o roteiro do clipe, trecho da canção e vazar mais cenas da gravação.

