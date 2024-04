Irmão de Sandy aparece nu em foto para divulgar novo trabalho

O cantor Junior, irmão de Sandy, surpreendeu os fãs ao aparecer nu em uma foto para divulgar seu novo trabalho. Ele lançará 'Seus Planos', primeiro single do álbum 'SOLO - Volume 2'. Nas redes sociais, ele compartilhou um pré-save com algumas cenas da gravação. A nova música e clipe ficarão disponíveis para o público no dia 11 de abril nas plataformas digitais, mesmo dia do aniversário do cantor. Ele prometeu dar mais spoilers como o roteiro do clipe, trecho da canção e vazar mais cenas da gravação.

Junior, Sandy, Nu, Foto, Divulgação, Novo Trabalho, Música, Clipe