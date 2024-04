Irã promete vingança após ataque aéreo em embaixada em Damasco

O Irã prometeu nesta terça-feira (2) que vai se vingar de Israel por um ataque aéreo que matou dois de seus principais generais e cinco outros assessores militares no complexo da embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria, destacando o risco de uma nova escalada após o incidente sem precedentes.

As tensões têm se espalhado pelo Oriente Médio desde o início da guerra entre Israel e o grupo militante palestino Hamas em Gaza; até agora, o Irã tem evitado cuidadosamente o conflito direto com Israel, enquanto apoia aliados que atacam alvos israelenses e norte-americanos. Israel não assumiu a responsabilidade pelo ataque que destruiu um prédio consular adjacente ao edifício principal da embaixada iraniana no distrito de Mezzeh, em Damasco, na segunda-feira (1º), matando sete membros da Guarda Revolucionária Iranian

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Chanceler do Irã responsabiliza Israel por consequências de ataque a DamascoInformação foi divulgada pela mídia estatal iraniana na segunda (1)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Israel mata a un destacado mando militar iraní en la residencia del embajador en DamascoEl asesinato y el bombardeo en Siria del viernes amenazan con incendiar aún más Oriente Próximo. El fin del asedio al mayor hospital de Gaza deja edificios calcinados, cadáveres en el suelo y pilas de escombros

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Israel mata a tres destacados mandos militares iraníes en la residencia del embajador en DamascoEl asesinato y el bombardeo en Siria del viernes amenazan con incendiar aún más Oriente Próximo. El fin del asedio al mayor hospital de Gaza deja edificios calcinados, cadáveres en el suelo y pilas de escombros

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Blinken inicia nova viagem pelo Oriente Médio à medida que EUA elevam tensões com IsraelPor Nidal al-Mughrabi e Humeyra PamukCAIRO/JEDDAH (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, embarcou em uma nova viagem pelo Oriente Médio nesta quarta-feira, à medida que a relação entre o governo do presidente Joe Biden...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Israel atinge a Síria com ataque mais pesado contra representantes do Irã em mesesBEIRUTE (Reuters) - Israel realizou seus ataques mais mortais em meses contra a província de Aleppo, no norte da Síria, no começo desta sexta-feira, e disse que matou um comandante sênior do Hezbollah no Líbano, intensificando sua campanha contra...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Ataque de Israel contra consulado do Irã na Síria mata comandante iranianoAtaque, segundo a imprensa síria, causou “destruição massiva” ao prédio, bem como danos a edifícios vizinhos; Israel não comentou sobre o bombardeio

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »