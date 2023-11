Irã prende renomada advogada durante enterro de jovem morta no metrô

A renomada advogada iraniana e defensora dos direitos humanos Nasrin Sotoudeh foi presa no domingo (29) durante o enterro de uma adolescente falecida no metrô em circunstâncias confusas, informou seu marido à AFP nesta segunda-feira (30). 'Minha mulher foi detida no funeral de Armita Garawand, junto com outros participantes', disse Reza Khandan, acrescentando que sua mulher foi 'agredida violentamente'.

Sotoudeh, de 60 anos, ganhadora do Prêmio Sakharov do Parlamento Europeu para defensores dos direitos humanos em 2012, foi detida várias vezes nos últimos anos. Em 2018, ela foi pressa por ter defendido uma mulher detida após protestar contra a obrigação de usar véu no Irã. Um ano depois, ela foi condenada a 12 anos de prisão 'por ter incentivado a corrupção e o excesso'.

