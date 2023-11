Irã distribui armas para grupos terroristas no Oriente Médio

Grupos como o Hezbollah, no Líbano, a Jihad Islâmica, em Gaza, e os Houthis, do Iêmen, formam aliança do terror batizada de 'Eixo de Resistência'. Região sujeita a instabilidades que não raro descambam para guerras abertas como o atual conflito entre Israel e o Hamas, o Oriente Médio experimenta uma corrida armamentista de consequências imprevisíveis. O responsável pela situação explosiva é o regime dos aiatolás que controla o Irã desde a Revolução Islâmica de 1979.

Como estratégia de expandir sua zona de influência, Teerã iniciou uma ousada estratégia de distribuição de drones, foguetes e mísseis para grupos espalhados pelo Oriente Médio. Além disso, as Forças Armadas iranianas fornecem expertise para que os terroristas possam operar os armamentos de forma cada vez mais destrutiva. A estratégia de Teerã é de se infiltrar em países disfuncionais, em que não há repressão por parte do governo





