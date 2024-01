Irã ameaça ação 'dura e decisiva' contra inimigos após bombardear vizinhos

Após bombardear vizinhos, Irã ameaça ação 'dura e decisiva' contra inimigos e diz não ver limite para uso de capacidades militares Teerã atacou posições inimigas em Síria, Iraque e Paquistão nos últimos dias como forma de mostrar força e resposta a apoiadores internos, alertando seus adversários regionais de que o país 'não vê limites' para o uso de suas capacidades militares contra quem quer que ameace sua soberania ou seus cidadãos.

O comportamento agressivo iraniano é o mais novo fator de perturbação em um Oriente Médio conflituoso com a guerra entre Israel e Hamas na— Nós somos uma potência em termos de mísseis no mundo — afirmou o ministro da Defesa iraniano, Mohammad Reza Ashtiani, em uma entrevista coletiva, horas depois do ataque no Paquistão. — De onde quer que eles pretendam ameaçar a República Islâmica do Irã, nós vamos reagir, e essa reação certamente será proporcional, dura e decisiv





