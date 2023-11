Irã alerta sobre “duras consequências” se ataques a Gaza continuarem

Estados Unidos e Israel atacaram milícias apoiadas pelo Irã em toda a região em resposta ao que eles disseram ser ataques não provocados nas últimas semanas, o que alimentou o temor de que o conflito em Gaza possa desencadear uma guerra mais ampla. Em uma coletiva de imprensa com seu colega turco, Amirabdollahian não deu detalhes sobre os planos do Irã.

