Irã acusa Israel e EUA por ataque em Damasco

📆 02/04/2024 16:35:00

📰 UOLNoticias ⏱ Reading Time:

17 sec. here

11 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 41%

Publisher: 72%

Política Notícia

O Irã responsabiliza Israel e Estados Unidos pelo ataque em Damasco que matou 13 pessoas, incluindo membros da Guarda Revolucionária iraniana. A tensão no Oriente Médio aumenta com a ameaça de retaliação do Irã.

Irã, Israel, Estados Unidos, Ataque, Damasco, Guarda Revolucionária, Tensão, Oriente Médio, Retaliação