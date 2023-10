Investir em ESG aumenta o lucro das empresas, afirma estudo

Na prática, isso significa que uma organização que atualmente gasta 5% de seu orçamento com políticas ambientais, sociais e de governança poderia esperar umConteúdo gratuito: clique aqui e veja como aumentar as chances de lucro da sua empresa por meio de práticas ESG, conduzido pela Infosys, líder global em consultoria e serviços digitais, que ouviu mais de 2,5 mil executivos e gerentes de empresas do mundo todo com faturamento acima de US$500...

Para 90% dos executivos entrevistados, adotar práticas sociais, ambientais e de governança dentro das organizações traz retorno financeiro positivo. Desses, 29% diz que observa. Apenas 10% não nota diferenças e 0% vê resultados negativos.

Segundo o estudo, são os aspectos sociais e de governança que mais trazem retorno – ainda que muitas empresas priorizem investimentos em políticas ambientais. Dentre as razões para o resultado financeiro,41% dos entrevistados relatam que retornos aconteceram entre dois e três anos;Apenas 58% das empresas compartilham seus dados ESG com clientes.

Nove em cada dez empresários planejam aumentar gastos com práticas ambientais, sociais e de governança , segundo dados da Bloomberg. O estudo mostra que 18% dos entrevistados pretendem aumentar essas despesas em 50% ou mais ainda em 2023.

