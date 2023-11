Investimentos saudita no Brasil podem ser ainda maiores, diz presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasil à CNN

O presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Osmar Chohfi, disse à CNN que os investimentos árabes no Brasil certamente poderiam ser maiores, principalmente pelo lado saudita. Segundo ele, os países árabes efetivaram, entre 2004 e 2019, um total de US$ 13,71 bilhões em investimentos no Brasil. Desse montante, os sauditas foram responsáveis por US$ 1,69 bilhão, menos do que aportaram, por exemplo, no Bahrein e na Argélia.

Ele revela que o Brasil se tornou também o principal fornecedor de alimentos e bebidas desse bloco de países, tendo enviado, só no ano passado aos países da OCI, um total de US$ 23,41 bilhões em gêneros alimentícios, desbancando concorrentes muito fortes, como Estados Unidos, Indonésia, Turquia e outros. A Arábia Saudita está entre os principais parceiros comerciais brasileiros na OCI.

