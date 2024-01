Investimento em moedas movimenta bilhões no Brasil

Pode parecer estranho investir em moedas enquanto o dinheiro digital avança, mas a numismática - o estudo de moedas, cédulas e medalhas - movimenta entre US$ 50 bilhões e US$ 100 bilhões por ano no mundo, e os brasileiros não ficam para trás. Mesmo com mercado nacional pouco explorado, milhares de admiradores se reúnem em exposições e feiras no país, além de investirem valores significativos em peças antigas.

Dados da plataforma “LeilõesBR”, um dos sistemas de leilões mais usados por colecionadores no país, apontam que o mercado de moedas movimentou pelo menos R$ 31 milhões em 2023. No ano anterior, o valor das vendas na plataforma ultrapassou a casa de R$ 33 milhõe





valoreconomico » / 🏆 4. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Como a recente descoberta do primeiro clima árido no Brasil pode impactar o restante do paísEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Milícia do Rio pode faturar R$ 120 milhões por anoQuem suceder Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, no comando da maior milícia do Rio vai controlar um faturamento anual estimado pela polícia em torno de R$ 120 milhões.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

O brutal crime na ‘saidinha’ que pode levar ao endurecimento das leisAssassinato de PM em Belo Horizonte por preso que estava em saída temporária repercute nas redes e leva Rodrigo Pacheco a falar em mudança na legislação

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Ossada encontrada em mala pode ser do menino Pedro Lucas Santos, desaparecido desde novembroA Polícia Civil de Goiás encontrou nesta segunda-feira, 8, uma ossada dentro de uma mala, que pode ser do menino Pedro Lucas Santos, de 9 anos. A criança está desaparecida desde novembro. Os investigadores chegaram até os restos mortais após denúncia anônima, que indicava o córrego Abóbora, próximo a Rio Verde, como pista. O padrasto do menino foi preso logo após a pollícia chegar à ossada, que não estava completa.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Alongar antes de se exercitar pode enfraquecer o músculo que será treinado, alertam especialistasAlongar antes de se exercitar pode enfraquecer o músculo que será treinado, alertam especialistas. Quando bem feito, o exercício pode ser um verdadeiro remédio milagroso. Mas siga os conselhos errados e você poderá facilmente se machucar. Veja o exemplo dos abdominais: antes considerados o padrão ouro dos exercícios básicos, agora sabemos que podem piorar a dor lombar.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Delação de atirador pode revelar mandante do assassinato de Marielle FrancoA delação do atirador Ronnie Lessa, que está preso, só pode ser homologada pelo STJ, o que indica que a pessoa que mandou executar parlamentar teria cargo público. Faltando menos de dois meses para o crime completar seis anos, no dia 14 de março, a delação de Lessa pode fazer com que o caso, enfim, seja concluído.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »