Investigador diz que acusado de matar Jeff Machado teve comportamento calculista: 'agia como se nada tivesse acontecendo'

Adversário do Flu na Libertadores, jogador do Boca se torna jogador mais comprado no Football Manager

Edição de 2024 do jogo está em primeira semana de acesso antecipado, e a produção revelou os atletas mais negociados neste períodoPastora tem mais de 50 mil seguidores no Instagram; restos mortais foram reconhecidos pelo marido dela, que foi levado à delegacia para prestar depoimentoEx joga fezes com azeite em cima de noivos como vingança por ter sido abandonadaTST marca nova rodada de negociação sobre piso nacional de enfermagem para...

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalextra »

TJ realiza primeira audiência de julgamento dos réus pela morte de Jeff MachadoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

MPF e AGU pedem prioridade ao STF em julgamento sobre trabalho escravoAção proposta pelo ex-PGR Augusto Aras prevê a imprescritibilidade do crime que aumentou 124% no país em relação a 2022 Consulte Mais informação ⮕

7 de Setembro: julgamento de Bolsonaro no TSE tem dois votos por condenação7 de Setembro: julgamento de Bolsonaro no TSE tem dois votos por condenação Consulte Mais informação ⮕

TSE suspende julgamento sobre segunda inelegibilidade de BolsonaroJair Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas comemorações do 7/9 Consulte Mais informação ⮕

TSE suspende julgamento de Bolsonaro por uso eleitoral do 7/9; placar está 2x1 pela condenaçãoSessão deve ser retomada na próxima terça-feira (31) Consulte Mais informação ⮕

Carf mantém cobrança da Petrobras por dedução de despesas com plano de previdênciaValor mantido em julgamento de autuação é estimado em cerca de R$ 870 milhões Consulte Mais informação ⮕