Investigação da Polícia Federal liga ministro-chefe da Casa Civil a irregularidades em contrato de compra de respiradores

Esta quarta-feira (3) a Polícia Federal precisa explicar se o governo da Bahia na gestão de Rui Costa (PT) agiu de forma incompetente ou foi corrupto durante a pandemia. Uma investigação da Polícia Federal encontrou indícios que ligam o atual ministro-chefe da Casa Civil a irregularidades em um contrato de R$ 48 milhões para a compra de respiradores durante a pandemia. Estamos diante de dois cenários.

Pode ter tido um caso de incompetência histórica por parte do então governador da Bahia, da forma como se deu o contrato. Tinham várias formas de ter contrato emergencial, com controles, com mecanismos próprios da administração pública para garantir que mesmo feito em caráter emergencial fosse da melhor forma possível. Sakamoto ressaltou exigências que são essenciais num processo de compra público e que, ao que tudo indica, não foram sido respeitadas

