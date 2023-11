Inverno ameaça mulheres e crianças afegãs após terremotos

As noites estão esfriando no Afeganistão, o que expõe desabrigados alojados em acampamentos lotados a um risco maior de contrair doenças contagiosas enquanto esperam, aflitos, por ajuda humanitária. A série de terremotos que devastou a província de Herat, no oeste do país, afetou mais de 154 mil pessoas, segundo informações do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas.

Organizações internacionais de ajuda humanitária, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), alertaram para a deterioração da situação, especialmente com a chegada do inverno. O escritório afegão do órgão contabiliza 96 mil crianças afetadas e informa que mais de 80 toneladas de suprimentos já foram enviados a Cabul para serem distribuídos na região do desastre.

