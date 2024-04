Invencível pode ter conexões com The Walking Dead

Lançada no dia 20 de março, a segunda parte da segunda temporada de Invencível pode ter revelado algumas conexões com o universo de The Walking Dead. Em determinado ponto da trama, vemos o vilão Angstrom Levy viajando entre dimensões em sua missão de matar o protagonista. Seu objetivo não é somente matar o herói que conhecemos, mas sim assegurar que ele não existirá mais em nenhuma dimensão.

Isso o leva a um mundo totalmente tomado por zumbis, que guarda mais do que algumas semelhanças com o universo conhecido nos quadrinhos e na televisão. Enquanto isso poderia ser uma mera “coincidência” de Invencível, ela foi algo intencional. Autor tanto da história de super-heróis quanto de The Walking Dead, Robert Kirkman publicou ambas as obras de forma simultânea durante anos, e aproveitou para inserir diversos easter eggs em momentos pontuais

