Invasão de manifestantes anti-Israel em aeroporto na Rússia deixa 10 feridos, dizem autoridades

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas depois que uma multidão invadiu um aeroporto no sul da Rússia após a chegada de um voo de Tel Aviv, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde do Daguestão na noite de domingo (29).

O voo da Red Wing Airlines de Tel Aviv chegou no domingo às 19h17 (horário local), de acordo com a Flight Aware. Autoridades reagem O gabinete do primeiro-ministro israelense e o Ministério das Relações Exteriores divulgaram uma declaração conjunta, dizendo que o governo de Israel está monitorando os acontecimentos no aeroporto.

Aeroporto na Rússia é fechado após multidão protestar contra voo vindo de IsraelAvião de Tel Aviv havia acabado de pousar no principal aeroporto de Daguestão, uma região predominantemente muçulmana; não houve relatos imediatos de feridos ou prisões Consulte Mais informação ⮕

Análise: a invasão por terra de Israel em Gaza por Israel começou?Com o apagão das comunicações em Gaza, é muito difícil descobrir o que exatamente está acontecendo - mas o correspondente Jeremy Bowen analisa a situação. Consulte Mais informação ⮕

Multidão ataca aeroporto no Daguestão, na Rússia, por causa de voo com judeusVídeos não verificados publicados online mostraram algumas pessoas agitando bandeiras palestinas no terminal Consulte Mais informação ⮕

Multidão tenta barrar chegada de israelenses e judeus em aeroporto na Rússia; veja vídeoDistúrbios levaram a Autoridade de Aviação Civil da Rússia fechar o aeroporto temporariamente, devido aos invasores nas pistas Consulte Mais informação ⮕

Israel diz ter matado chefe do Hamas que coordenou invasão de 7 de outubro pelo arEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Israel diz ter matado chefe do Hamas que comandou invasão aéreaIsrael diz ter matado chefe do Hamas que comandou invasão aérea Consulte Mais informação ⮕