Internautas apontam vilões do Vasco no empate com o Goiás: 'Na conta deles'

Dupla foi bastante criticada nas redes sociais neste domingo (29), na Serrinha, e para os torcedores, o tropeço é responsabilidade de dois jogadores.

Nas redes sociais, os cruzmaltinos não perdoaram a dupla Gabriel Pec e Praxedes, que desperdiçaram alguns contra-ataques para o time carioca neste domingo (29).Vegetti abriu o placar para o Vasco, e fez com que o Goiás se lançasse ao ataque para tentar o empate. Gabriel Pec e Praxedes tiveram oportunidades de ampliar, mas erraram as jogadas. Após a expulsão do atacante argentino, o Esmeraldino pressionou o conseguiu e igualou o placar nos acréscimos.

