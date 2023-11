Internacional x América-MG: odds, estatísticas e informações do jogo pela 31ª rodada do Brasileirão

O Internacional recebe o América-MG, no Beira-Rio, às 19h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado precisa dos três pontos para afastar qualquer risco de rebaixamento, enquanto o Coelho é o lanterna e vive situação crítica.

Internacional e América-MG já se enfrentaram 31 vezes na história, sendo o Inter disparado em número de vitórias. Até o momento, o Colorado venceu 17 vezes, perdeu sete e empatou outras sete. No primeiro turno do Brasileirão, melhor para o time gaúcho, que venceu a partida por 2 a 1.

O Colorado vem de uma derrota para o Coritiba, por 4 a 3, na última rodada. O time, atualmente, ocupa a 12ª posição na tabela do Brasileirão, agora com 38 pontos. O Coelho vive uma situação delicada no campeonato, sendo o lanterna, com apenas 19 pontos até aqui. Na última rodada, foi derrotado pelo Grêmio, em casa, por 4 a 3.

