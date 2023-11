Internacional e América-MG ficam no empate pelo Brasileirão

América-MG muda no intervalo e volta melhor Para o segundo tempo, o técnico Fabián Bustos aumentou o poder de ataque do América. Ele sacou o lateral Daniel Borges e colocou Felipe Azevedo, que ajudou na pressão sobre a defesa colorada e aumentou as situações de perigo do Coelho. Além disso, a equipe americana aproveitou que o Internacional voltou "desligado" do intervalo e ditou o ritmo de jogo nos minutos iniciais da etapa final.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Internacional x América: onde assistir pelo BrasileirãoInternacional e América se enfrentam no Beira-Rio, nesta quarta-feira (1), pelo segundo turno do Brasileirão

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Brasileirão-2024 não vai parar na Copa AméricaCalendário do campeonato foi divulgado nesta terça-feira (31)

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoAtlético-MG e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (1º), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Palpite: Botafogo x Palmeiras – Campeonato BrasileiroVindo de três vitórias, o Palmeiras visita o Botafogo buscando a liderança do Brasileirão

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoBotafogo e Palmeiras se encaram na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 'final' será às 21h30 desta quarta-feira (1º), no Nilton Santos.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Com jogo de abertura do Brasileirão, CBF divulga calendário de 2024Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕